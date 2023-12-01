Згідно з проєктом, напередодні Різдва має бути заборонена торгівля, а поляки зможуть відправитися на передріздвяні покупки два тижні перед святом. В які неділі працюватимуть магазини та до котрої години – читайте у матеріалі.
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Як працюватимуть магазини у Польщі в грудні?
Цього року будуть дві торгові неділі, коли магазини працюватимуть повний робочий день, – 10 і 17 грудня. У попередні роки торгівля була дозволена у дві неділі перед Різдвом. Але через те, що Святвечір припав на неділю, коли традиційно можна торгувати, було прийнято рішення про перенесення.
У Польщі з 2018 року торгівля заборонена у неділю, державні свята та деякі релігійні свята. Зокрема, магазини та супермаркети закриті у такі дні:
- 1 січня – Новий рік;
- 6 січня – Водохреща;
- Великдень і наступний день (понеділок);
- 1 травня – національне свято;
- 3 травня – Національне свято Третього травня,
- перший день Трійці;
- День Божого Тіла (четвер після Трійці);
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 1 листопада – День усіх святих;
- 11 листопада – День Незалежності;
- 25 грудня – перший день Різдва;
- 26 грудня – другий день Різдва.
З 2020 року заборона на торгівлю не поширюється лише на 7 неділь на рік, а саме: останні неділі січня, квітня, червня та серпня, а також неділя перед Великоднем і дві неділі поспіль перед Різдвом.
За порушення – штраф
Власників магазинів, які відкриються у неділю поза дозволеними датами, можуть оштрафувати на суму від 1 000 (9 148 гривень) до 100 000 злотих (914 802 гривень).
В які дати магазини в Польщі не працюватимуть у грудні / Фото Unsplash
Але є виняток – в неділю можна здійснювати окремі види торгівлі. Тому мають право працювати аптеки, ветклініки, поштові відділення, сувенірні магазини, рибні ринки, торгові точки в готелях, аеропортах, на фестивалях та ярмарках. Також у тих магазинах – де за прилавок стає власник або член його сім'ї. Магазини "Жабка" теж працюють, бо мають статус поштових відділень.
Зробити покупки в супермаркетах типу Auchan, Biedronka чи Lidl можна. За умови, що вони розташовані на вокзалі, в аеропорту або ж мають статусу поштового відділення.