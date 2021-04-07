Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що перші кроки послаблення карантину в Австрії можуть відбутися не раніше, ніж у травні 2021 року. Водночас переговори про можливу закупівлю російської вакцини Sputnik V тривають.

Себастьян Курц вважає, що слід дотримуватися чіткого плану виведення країни з карантину. Не останню роль у пришвидшенні послаблень карантинних обмежень відіграють темпи вакцинації населення.

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Послаблення карантину

У травні 2021 року Австрія планує послаблення обмежень майже для всіх підприємств сфери послуг. Очікується відчинення магазинів, салонів краси, закладів громадського харчування та відновлення навчання у школах.

Не планується послаблювати обмеження для сфери розваг та дозвілля, зокрема й туризму. Канцлер порадив жителям Австрії планувати проведення цьогорічної відпустки на Батьківщині та запевнив, що влітку сам дотримуватиметься цієї рекомендації.

Водночас російськими ЗМІ активно шириться неправдива інформація про те, жителям Австрії раптово заборонили відвідувати магазини без негативного тесту на коронавірус.

Sputnik V

Також політик повідомив, що переговори про можливу закупівлю російської вакцини Sputnik V зараз є на фінальній стадії. За словами канцлера, є шанси на те, що Австрія отримає вакцину в пріоритетному порядку. Таким чином, Австрія може стати третьою країною ЄС, яка купить вакцину російського виробництва.

В Австрії швидше за все будуть вакцинуватися Sputnik V / Фото Depositphotos

Уряд Курца зазнав різкої критики з боку опозиції через те, що країна не закупила у рамках спільного контракту ЄС достатню кількість вакцин. Чи спровокує планова вакцинація населення Sputnik V таку ж хвилю обурення, як у Словаччині? Поки відповідь на це питання важко передбачити.