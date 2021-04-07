Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что первые шаги ослабление карантина в Австрии могут состояться не раньше мая 2021 года. В то же время переговоры о возможной закупке российской вакцины "Спутник V" продолжаются.

Себастьян Курц считает, что следует придерживаться четкого плана вывода страны из карантина. Не последнюю роль в ускорении послаблений карантина играют темпы вакцинации населения.

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Ослабление карантина

В мае 2021 года Австрия планирует ослабление ограничений почти для всех предприятий сферы услуг. Ожидается открытия магазинов, салонов красоты, предприятий общественного питания и восстановления обучения в школах.

Не планируется ослаблять ограничения для развлечений и досуга, в том числе и туризма . Канцлер посоветовал жителям Австрии планировать проведение отпуска на родине и заверил, что летом сам будет придерживаться этой рекомендации.

В то же время российскими СМИ активно распространяется ложная информация о том, жителям Австрии внезапно запретили посещать магазины без негативного теста на коронавирус.

"Спутник V"

Также политик сообщил, что переговоры о возможной закупке российской вакцины "Спутник V" сейчас на финальной стадии. По словам канцлера, есть шансы, что Австрия получит вакцину в приоритетном порядке . Таким образом, Австрия может стать третьей страной ЕС , которая купит вакцину российского производства.

В Австрии скорее всего будут вакцинироваться Sputnik V / Фото Depositphotos