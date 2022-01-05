Книгу про українську кухню номінували на престижну міжнародну премію: апетитне відео

Українська кухня впевнено здобуває прихильників по всьому світу. Так, історико-гастрономічне видання "Україна. Їжа та історія" потрапило у дві номінації міжнародної премії Gourmand Awards.

Про це повідомляє Український інститут. Мета видання полягає у представленні української кухні як культурного надбання і частини нематеріальної спадщини України.

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Детальніше про номінування української книги на міжнародну премію

Книга "Україна. Їжа та історія" потрапила у дві номінації міжнародної премії Gourmand Awards. Видання про кулінарні традиції кожного регіону України отримало номінації у категоріях "Історія кулінарії" та "Східна Європа".

Міжнародна премія, на яку номінували згадану українську книгу, як відомо, ще з 1995 року обирає найкращі книги про культуру споживання їжі та напоїв у всьому світі. Організатори зауважують, що шанс потрапити до списку нагород Gourmand Awards складає всього 1%.

Про що книга "Україна. Їжа та історія"

У книзі "Україна. Їжа та історія" розповідається про історію української кухні та її сучасні перспективи. На сторінках зазначені відомі та рідкісні локальні рецепти, зібрані з усіх куточків країни.

Окрему увагу автори приділяють представленню української кухні – від декорування їжі до дипломатичних моментів популяризації страв, які є своєрідними візитівками України.

Про книгу "Україна. Їжа та історія": дивіться відео

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