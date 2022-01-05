Об этом сообщает украинский институт. Цель издания – в представлении украинской кухни как культурного достояния и части нематериального наследия Украины.

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Подробнее о номинировании украинской книги на международную премию

Книга "Украина. Еда и история" попала в две номинации международной премии Gourmand Awards . Издание о кулинарных традициях каждого региона Украины получило номинации в категориях "История кулинарии" и "Восточная Европа" .

Международная премия, на которую номинировали украинскую книгу, как известно, еще с 1995 года выбирает лучшие книги о культуре потребления пищи и напитков во всем мире. Организаторы отмечают, что шанс попасть в список наград Gourmand Awards составляет всего 1%.

О чем книга "Украина. Еда и история"

В книге "Украина. Еда и история" рассказывается об истории украинской кухни и ее современных перспективах. На страницах указаны известные и редкие локальные рецепты, собранные из всех уголков страны.

Отдельное внимание авторы уделяют представлению украинской кухни – от декорирования пищи до дипломатических моментов популяризации блюд, являющихся своеобразными визитками Украины.

О книге "Украина. Еда и история": смотрите видео