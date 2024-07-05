Водночас багато хто приймає рішення про відпочинок, зважаючи на актуальні тренди. Що популярне серед мандрівників у 2024 році, розповідає міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo.

До слова Через сильну спеку північні курорти – тренд сезону: куди варто поїхати

Що шукають туристи у 2024 році

Бюджетна розкіш

Мандрівники все частіше прагнуть розкішного відпочинку, який дасть змогу передихнути від повсякденних турбот. Однак це не означає, що цьогоріч очікується сплеск попиту на п'ятизіркові готелі та дорогі курорти. Радше навпаки – більшість уважно зважує фактори ціни-якості й лише тоді приймає рішення про бронювання тимчасового помешкання.

Більшість туристів готові платити за покращене житло та додаткові послуги лише за умови, що ці витрати будуть виправданими та справді допоможуть зробити відпочинок ще комфортнішим. Саме тому популярнішими стають бутики-готелі.

Тенденція доступної розкоші пов'язана також з "обманними напрямками" – бюджетними локаціями, які пропонують не менше переваг, аніж відомі та дорогі аналоги.

Міжнародні поїздки на потязі

Попри глобальну тенденцію екотуризму, у 2024 році все більше мандрівників обирають поїздки на поїзді. Такі подорожі особливо зручні. А можливість заснути в одній країні та прокинутися наступного дня – в іншій, сама по собі є унікальним досвідом.



Залізничний транспорт є найбільш гінкою категорією подорожей у світі / Фото Unsplash

Крім того, у такий спосіб туристи мають змогу побачити локації, що зазвичай приховані від людського ока. Адже чимало залізничних маршрутів пролягають через мальовничі ліси та узбережжя.

Таємничі місця

Мандрівники виявляють дедалі більший інтерес до місць, оповитих таємничістю та містикою. Йдеться про стародавні міста, духовно-релігійні центри та відірвані від цивілізації куточки планети. Така мандрівка дозволяє відкрити забуті світи, збагатитися духовно, глибше зрозуміти себе та навколишніх.

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Спорт та розваги

Для європейців цьогорічний літній сезон особливо примітний спортивними подіями. Літні Олімпійські ігри у Франції та Чемпіонат з футболу в Німеччині призвели до сплеску спортивного туризму.

Ще один імпульс для подорожей – музичні концерти та фестивалі. Знайти той, що відповідає особистому смаку – максимально просто. І, що важливо, цей тренд не лише про розваги. Так, цьогоріч європейський етап туру поп ікони Тейлор Свіфт під назвою Eras значно посилив туризм та підтримав економіку країн, де виступала зірка.



Музичні концерти та фестивалі також популярні серед туристів цього літа / Фото Unsplash

Допомога штучного інтелекту при плануванні подорожей

Технології штучного інтелекту не оминули туристичну індустрію. Багато з них націлені на те, аби мінімізувати стрес, пов'язаний з плануванням подорожей. Так, додатки на основі штучного інтелекту допомагають мандрівникам знаходити найвигідніші пропозиції: від готелів до авіаквитків.

Крім того, спеціальні планувальники подорожей та сучасні чат-боти, що використовують ШІ, застосовуються для надання персоналізованих туристичних пропозицій. Тож не дивно, що сьогодні більшість подорожей відбувається за участі цих допоміжних інструментів.

Спокійні подорожі

На тлі глобальних стресів туристи все частіше обирають усамітнені мандрівки. Особлива варто відзначити детокс-відпустки, під час яких мандрівники відмовляються від зв'язку та інтернету. Тож якщо ШІ й приходить на допомогу, то лише до моменту приїзду на локацію для відпочинку.

Серед найпопулярніших "спокійних" форматів подорожей:

глемпінг;

хатинки в горах;

сільська атмосфера;

оздоровчий ретрит;

відпочинок на острові.

До слова, серед українців один із найпоширеніших запитів під час купівлі турів сьогодні – це готелі без росіян. Де українцям насолодитися відпочинком влітку 2024 року та як знайти готель "no russians" – читайте за посиланням.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Швидко, зручно та за вигідним курсом. Якщо ж долучитися до програми "‎Запроси друга", можна отримати ще й приємні грошові бонуси.