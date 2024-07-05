В то же время многие принимают решение об отдыхе, учитывая актуальные тренды. Что популярно среди путешественников в 2024 году, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Что ищут туристы в 2024 году

Бюджетная роскошь

Путешественники все чаще стремятся к роскошному отдыху, который позволит передохнуть от повседневных забот. Однако это не означает, что в этом году ожидается всплеск спроса на пятизвездочные отели и дорогие курорты. Скорее наоборот – большинство внимательно взвешивает факторы цены-качества и только тогда принимает решение о бронировании временного жилья.

Большинство туристов готовы платить за улучшенное жилье и дополнительные услуги только при условии, что эти расходы будут оправданными и действительно помогут сделать отдых еще более комфортным. Именно поэтому популярными становятся бутики-отели.

Тенденция доступной роскоши связана также с "обманными направлениями" – бюджетными локациями, которые предлагают не меньше преимуществ, чем известные и дорогие аналоги.

Международные поездки на поезде

Несмотря на глобальную тенденцию экотуризма, в 2024 году все больше путешественников выбирают поездки на поезде. Такие путешествия особенно удобны. А возможность заснуть в одной стране и проснуться на следующий день – в другой, сама по себе является уникальным опытом.



Железнодорожный транспорт является наиболее гонкой категорией путешествий в мире / Фото Unsplash

Кроме того, таким образом туристы имеют возможность увидеть локации, что обычно скрыты от человеческого глаза. Ведь многие железнодорожные маршруты пролегают через живописные леса и побережья.

Таинственные места

Путешественники проявляют все больший интерес к местам, окутанных таинственностью и мистикой. Речь идет о древних городах, духовно-религиозные центры и оторванные от цивилизации уголки планеты. Такое путешествие позволяет открыть забытые миры, обогатиться духовно, глубже понять себя и окружающих.

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Спорт и развлечения

Для европейцев нынешний летний сезон особенно примечателен спортивными событиями. Летние Олимпийские игры во Франции и Чемпионат по футболу в Германии привели к всплеску спортивного туризма.

Еще один импульс для путешествий – музыкальные концерты и фестивали. Найти тот, что соответствует личному вкусу – максимально просто. И, что важно, этот тренд не только о развлечениях. Так, этом году европейский этап тура поп иконы Тейлор Свифт под названием Eras значительно усилил туризм и поддержал экономику стран, где выступала звезда.



Музыкальные концерты и фестивали также популярны среди туристов этим летом / Фото Unsplash

Помощь искусственного интеллекта при планировании путешествий

Технологии искусственного интеллекта не обошли туристическую индустрию. Многие из них нацелены на то, чтобы минимизировать стресс, связанный с планированием путешествий. Так, приложения на основе искусственного интеллекта помогают путешественникам находить самые выгодные предложения: от отелей до авиабилетов.

Кроме того, специальные планировщики путешествий и современные чат-боты, использующие ИИ, применяются для предоставления персонализированных туристических предложений. Неудивительно, что сегодня большинство путешествий происходит при участии этих вспомогательных инструментов.

Спокойные путешествия

На фоне глобальных стрессов туристы все чаще выбирают уединенные путешествия. Особенно стоит отметить детокс-отпуска, во время которых путешественники отказываются от связи и интернета. Поэтому если ИИ и приходит на помощь, то только до момента приезда на локацию для отдыха.

Среди самых популярных "спокойных" форматов путешествий:

глэмпинг;

домики в горах;

сельская атмосфера;

оздоровительный ретрит;

отдых на острове.

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