Активісти "‎приклеїли" себе до злітних смуг в аеропортах Дюссельдорфа та Гамбурга

Екоактивісти організації Letzte Generation ("Останнє покоління") вранці заблокували злітні смуги у двох німецьких аеропортах. Це паралізувало роботу обох летовищ.

Кліматичні активісти буквально "‎приклеїли" себе до злітно-посадкових смуг аеропортів Дюссельдорфа та Гамбурга. Через це була порушена нормальна робота летовищ, на місце приїхали правоохоронці.

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"‎Приклеїли" себе до смуг

Активісти спланували перформанс заздалегідь і рано вранці прокрались через огорожу аеропорту в Гамбурзі. Кілька з них, скориставшись спреєм з піною, приклеїли свої руки до злітних смуг.

Акція екоактивістів у німецьких аеропортах / Фото з твітеру Letzte Generation

Аналогічна акція відбулась і в Дюссельдорфі. Через екологічний протест рейси пасажирів затримались на 90 хвилин. За даними поліції, усіх представників "‎Останнього покоління" вже забрали зі злітної смуги. Правоохоронці зафіксували особисті дані активістів, але поки невідомо, чи когось заарештували.

Цим небезпечним втручанням у дорожній рух має бути покладено край. Те, що робить "‎Останнє покоління" — це не захист довкілля, а злочин. Той, хто псує іншим заслужену та довгоочікувану відпустку, сприяє розколу нашого суспільства,

– прокоментував акцію протесту міністр транспорту ФРН Фолькер Вісінг.

Кліматичні протести в Німеччині

"‎Останнє покоління" регулярно вимагають від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату. Вони добиваються обмеження максимальної швидкості руху на автобанах до 100 км/год та поширення залізничного квитка за 9 євро на територію всієї Німеччини.

У листопаді минулого року екологічні активісти на дві години зупинили роботу аеропорту Берлін-Бранденбург. У травні – облили помаранчевою фарбою приватні літаки на летовищі. А вже цього червня марш "‎Останнього покоління" паралізував дорожній рух у Кельні.

Кліматичний марш у Кельні / Фото Michael Bause