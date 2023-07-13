Кліматичні активісти буквально "приклеїли" себе до злітно-посадкових смуг аеропортів Дюссельдорфа та Гамбурга. Через це була порушена нормальна робота летовищ, на місце приїхали правоохоронці.
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"Приклеїли" себе до смуг
Активісти спланували перформанс заздалегідь і рано вранці прокрались через огорожу аеропорту в Гамбурзі. Кілька з них, скориставшись спреєм з піною, приклеїли свої руки до злітних смуг.
Акція екоактивістів у німецьких аеропортах / Фото з твітеру Letzte Generation
Аналогічна акція відбулась і в Дюссельдорфі. Через екологічний протест рейси пасажирів затримались на 90 хвилин. За даними поліції, усіх представників "Останнього покоління" вже забрали зі злітної смуги. Правоохоронці зафіксували особисті дані активістів, але поки невідомо, чи когось заарештували.
Цим небезпечним втручанням у дорожній рух має бути покладено край. Те, що робить "Останнє покоління" — це не захист довкілля, а злочин. Той, хто псує іншим заслужену та довгоочікувану відпустку, сприяє розколу нашого суспільства,
– прокоментував акцію протесту міністр транспорту ФРН Фолькер Вісінг.
Кліматичні протести в Німеччині
"Останнє покоління" регулярно вимагають від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату. Вони добиваються обмеження максимальної швидкості руху на автобанах до 100 км/год та поширення залізничного квитка за 9 євро на територію всієї Німеччини.
У листопаді минулого року екологічні активісти на дві години зупинили роботу аеропорту Берлін-Бранденбург. У травні – облили помаранчевою фарбою приватні літаки на летовищі. А вже цього червня марш "Останнього покоління" паралізував дорожній рух у Кельні.
Кліматичний марш у Кельні / Фото Michael Bause