Частини колишнього аеропорту Тегель служитимуть для розміщення переселенців ще півтора року. Після цього українці змушені будуть покинути його: територію почнуть готувати до зведення нового міського кварталу.

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Центр розміщення – закривають

Рішення виселити біженців із термінала колишнього аеропорту ухвалив сенат Берліна. За даними адміністрації з інтеграції, зараз у Тегелі розміщено близько 3 тисяч біженців.

Чесно кажучи, у Тегелі не найкращі умови для розміщення біженців, але ми вдячні, що у нас є така можливість,

– сказав мер Берліна Кай Вегнер.

Центр прибуття біженців у Тегелі / Фото Steffi Loos (AP)

Що буде далі?

Уряд наразі шукає можливості, куди можна розселити українців в майбутньому. Обіцяють навіть підібрати житло з кращими умовами. Спершу колишній аеропорт Берліна працював як центр прибуття українських біженців, але через відсутність інших варіантів для проживання, його почали використовувати для тривалого розміщення.

Після того, як українці звільнять територію колишнього аеропорту, на ділянці буде збудовано так звану Urban Tech Republic. Це буде абсолютно новий район Берліна з промисловими майданчиками, студмістечком та житловим кварталом. Те, що у Тегелі досі розташований центр прийняття біженців, частково затримує втілення цього масштабного проєкту.

Водночас Берлін потребує житла для біженців, які продовжують прибувати до Німеччини. На сьогодні у місті є близько 32 тисяч місць, але більшість із них вже давно зайняті. Аеропорт Тегель дає можливість розмістити до 4,5 тисяч осіб.