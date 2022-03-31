Київстар ввів спеціальні тарифи на роумінг для українських біженців у кількох країнах ЄС
31 березня 2022 , 16:22Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Kyivstar
Оператор Київстар пішов назустріч українцям, які опинилися в Європі через війну в Україні. В абонентів за кордоном почнуть діяти внутрішні тарифи.
Так, у користувачів Київстар, які перебуваючи в європейських країнах, будуть діяти спеціальні умови. Українці, які зупинилися у Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, Німеччині, Італії, Литві та Чехії, будуть платити за послуги зв'язку по такому ж тарифу, як і в Україні.
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Така можливість доступна абонентам передоплати з актуальними тарифними планами лінійки "Твій" та останніми тарифами "Все разом", а також для контрактних та бізнес-клієнтів з більшістю тарифів.Зверніть увагу! Якщо у вас підключений старіший тариф, його можна змінити у додатку "Мій Київстар", на сайті компанії або за номером 466.
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