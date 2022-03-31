Так, в пользователей Киевстар, которые находясь в европейских странах, будут действовать специальные условия. Украинцы, остановившиеся в Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Литве и Чехии, будут платить за услуги связи по такому же тарифу, как и в Украине.

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Такая возможность доступна абонентам предоплаты с актуальными тарифными планами линейки " Твой" и последними тарифами " Все вместе" , а также для контрактных и бизнес-клиентов с большинством тарифов.

Обратите внимание! Если у вас подключен более старый тариф, его можно изменить в приложении "Мой Киевстар", на сайте компании или по номеру 466.