Так, на тлі призупинення Євросоюзом угоду про спрощений візовий режим із Росією та в рамках спільної візової політики ЄС Кіпр, своєю чергою, також планує запровадити збір за оформлення національної візи для росіян. Нові правила набудуть чинності уже з 1 грудня поточного року.

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Збір за оформлення кіпрських віз росіянам

Наразі національна кіпрська віза оформляється для громадян Росії безкоштовно. Але з 1 грудня запроваджується візовий збір, відповідно до якого слід очікувати такі тарифи:

80 євро для осіб віком від 13 років;

для осіб віком від 13 років; 40 євро для дітей від 6 до 12 років.

Термін розгляду заяви на отримання національної візи Республіки Кіпр становить від 3 до 5 робочих днів.

Крім цього, візовий збір за оформлення кіпрських віз будь-якої категорії для громадян Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії та України (паспорти старого зразка) з 1 грудня складе 35 євро. Для громадян Казахстану – 80 євро.

До слова! В'їхати на Кіпр можна за національною візою, чинною шенгенською візою або за багаторазовою національною візою Румунії, Хорватії чи Болгарії (згідно з угодою між цими країнами).