Так, на фоне приостановки Евросоюзом соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией и в рамках общей визовой политики ЕС Кипр, в свою очередь, также планирует ввести сбор за оформление национальной визы для россиян. Новые правила вступят в силу с 1 декабря текущего года.

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Сбор за оформление кипрских виз россиянам

В настоящее время национальная кипрская виза оформляется для граждан России бесплатно. Но с 1 декабря вводится визовый сбор, согласно которому следует ожидать следующие тарифы:

80 евро для лиц старше 13 лет;

40 евро для детей от 6 до 12 лет.

Срок рассмотрения заявления на получение национальной визы Республики Кипр составляет от 3 до 5 рабочих дней.

Кроме того, визовый сбор за оформление кипрских виз любой категории для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины (паспорта старого образца) с 1 декабря составит 35 евро. Для граждан Казахстана – 80 евро.