"Кіно за батарейки": у Польщі стартувала нова екоакція для дітей

Чергову екологічну ініціативу з обміном старих батарейок розпочали у Кракові. Цього разу взяти участь у програмі пропонують учням місцевих шкіл.

Організатором акції "Кіно за батарейки" виступає Міське підприємництво з очищення. Про це повідомляють краківські ЗМІ.

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Яка мета акції

У Польщі вже не вперше проводять екоакції зі збору старих батарейок. Наприклад, місяць тому, у період польських зимових свят, влада міста Тихи роздавала місцевим жителям 500 живих ялинок в обмін на використані батарейки. Усе через те, що місто брало участь у Європейському тижні скорочення відходів, що є частиною масштабної ініціативи European Waste Reduction Week.

Зараз у Кракові школярам роздаватимуть квитки на кіносеанси в обмін на два кілограми старих батарейок. Ідея акції полягає в тому, щоб навчити молоде покоління правильно поводитися з використаними батарейками, які, як відомо, є напрочуд небезпечними для навколишнього середовища, якщо викидати їх разом з іншими відходами.

Отже, кожна дитина шкільного віку, яка збере 2 кілограми старих батарейок, у Кракові може отримати 1 квиток у кіно. Всього організатори готові подарувати 94 тисячі квитків.

Як взяти участь

Взяти участь у програмі можуть початкові та середні школи, розташовані на території гміни Кракова. Напередодні потрібно надіслати заявку на таку адресу електронної пошти: edukacja@mpo.krakow.pl. Це повинен зробити директор школи. Також директор має призначити координатора.

Після того, як заклад відправить заявку, він отримає спеціальний маркований пластиковий контейнер для збору батарейок та інформаційний постер із заохоченням до участі в акції. Таким чином учні зможуть брати участь в програмі безпосередньо у своїх школах.

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У контейнер не можна класти пошкоджені батарейки.