Организатором акции "Кино за батарейки" выступает Городское предпринимательство по очистке . Об этом сообщают краковские СМИ.

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Какова цель акции

В Польше уже не первый раз проводят экоакции по сбору старых батареек. Например, месяц назад, в период польских зимних праздников, власти города Тихи раздавали местным жителям 500 живых елок в обмен на использованные батарейки . Все потому, что город участвовал в Европейской неделе сокращения отходов, являющейся частью масштабной инициативы European Waste Reduction Week.

Сейчас в Кракове школьникам будут раздавать билеты на киносеансы в обмен на два килограмма старых батареек . Идея акции состоит в том, чтобы научить молодое поколение правильно обращаться с использованными батарейками, которые, как известно, очень опасны для окружающей среды, если выбрасывать их вместе с другими отходами.

Следовательно, каждый ребенок школьного возраста, который соберет 2 килограмма старых батареек, в Кракове может получить 1 билет в кино. Всего организаторы готовы подарить 94 тысячи билетов .

Как принять участие

Принять участие в программе могут начальные и средние школы, расположенные на территории гмины Кракова. Накануне необходимо отправить заявку на адрес электронной почты: edukacja@mpo.krakow.pl. Это должен сделать директор школы. Также директор должен назначить координатора.

После того как заведение отправит заявку, он получит специальный маркированный пластиковый контейнер для сбора батареек и информационный постер с поощрением к участию в акции. Таким образом, ученики смогут участвовать в программе непосредственно в своих школах.

Важно! В контейнер нельзя класть поврежденные батареи.