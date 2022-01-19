Кількість збільшилася: скільки немовлят торік отримали українське громадянство в Польщі

У 2021 році у чотирьох консульських установах України в Польщі видали на 40% більше довідок про реєстрацію новонародженої дитини громадянином України, ніж у 2020 році. Тоді документів було 3 470.

Це підтвердили у Посольстві України в Польщі. Найбільше немовлят з українським громадянством зареєстрували у столиці сусідньої держави.

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Скільки немовлят отримали українське громадянство в Польщі у 2021 році

Торік консульські установи України в Польщі загалом видали 5 776 довідок про реєстрацію новонароджених громадянами України.

Найбільша кількість дітей з українським громадянством була зафіксована у Варшаві. Там зареєстрували 3 079 немовлят як громадян України. Це 53% від загальної кількості.

Крім того, 1 613 дітей зареєстрували громадянами України в Генконсульстві у Кракові, 892 – у Гданську та 192 – у Любліні.

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