Это подтвердили в Посольстве Украины в Польше. Больше всего новорожденных с украинским гражданством зарегистрировали в столице соседнего государства.

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Сколько младенцев получили украинское гражданство в Польше в 2021 году

В прошлом году консульские учреждения Украины в Польше выдали 5 776 справок о регистрации новорожденных гражданами Украины.

Наибольшее количество детей с украинским гражданством было зафиксировано в Варшаве. Там зарегистрировали 3 079 младенцев как граждан Украины. Это 53% от общего количества.

Кроме того, 1 613 детей зарегистрировали гражданами Украины в Генконсульстве в Кракове, 892 – в Гданьске и 192 – в Люблине.

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