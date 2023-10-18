Вдвічі більше: за рік частка українців, які хочуть залишитися за кордоном, значно зросла

За даними соціологічного опитування, кількість українських біженців, які прагнуть залишитися за кордоном, за рік зросла вдвічі.

За один рік українці за кордоном відчутно змінили свою думку щодо того, чи варто їм залишатися у новій країні. Соціологічне дослідження "‎Ключовий капітал: як міграційні процеси впливають на бізнес" провела компанія Gradus Research.

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Українців, які не планують повертатися, стало більше

Кількість українських біженців, які хотіли б залишитися проживати в новій країні, зросла з 8% до 18%.

Водночас соціологи фіксують майже таке ж високе бажання українців повернутися додому. Частка таких людей серед опитаних зараз становить 63%, а торік було 67%.

Опитування провели з 22 вересня по 5 жовтня методом заповнення анкети в мобільному застосунку. Опитали 220 українців, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення.

Серед тих, хто планує повернення назад, понад третину думають зробити це до кінця 2024 року (39%), а іншій третині опитаних – важко визначитися з цього приводу (36%).

Настрої українців за кордоном / Графіка Gradus Research

70% українців за кордоном мають роботу

Рівень адаптації українських біженців за кордоном досяг 62%. При цьому, 83% опитаних мали роботу в Україні: 18% працювали в освітній сфері, 12% – в інженерії та науці, 10% – в галузі економіки та фінансів, комунікацій та продажів.

Дослідження показало високий рівень працевлаштованості українських біженців. 70% респондентів, які переїхали за кордон після 24 лютого, наразі мають роботу. 54% працюють у країні, яка їх прихистила, ще 12% віддалено працевлаштовані в українських компаніях, а 4% працюють дистанційно на іноземну фірму.

Сфери зайнятості є різноманітними:

14% є технічними працівниками та будівельниками;

10% працюють прибиральниками;

10% влаштовані в інженерії;

8% працюють в освітній сфері, продажах або комунікаціях;

7% працевлаштовані у логістичній сфері або управлінні.

Ключовою причиною безробіття за кордоном опитані українці назвали незнання місцевої мови (43%).

Українських біженців в Європі побільшало

За даними Євростату, у серпні зросла кількість українців у європейських країнах. За цей місяць тимчасовий захист отримала ще понад 41 тисяча біженців. Найбільше новоприбулих у Німеччині (за серпень сюди переїхало понад 22 тисячі осіб). Також побільшало українців у Чехії (на 7 500 осіб) та Нідерландах (на 2 600 осіб).

А от, навпаки, скоротилась чисельність українців у Польщі. В серпні з країни виїхали понад 10 тисяч біженців. Вони переселилися до інших держав Європи або повернулися в Україну.

Загалом, у ЄС під захистом перебувають понад 4 мільйони громадян України.