На заході країни перевірки у місцевих компаніях проводять щотижня. Деякі підприємства вже неоднократно порушували трудовий кодекс Чехії, а найбільше нелегальних працівників фіксують у Пльзені, четвертому за величиною місті республіки.

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Проблема нелегальних мігрантів у Чехії

Чеські заводи часто залежать від іноземних працівників, оскільки інтерес чехів до роботи на складських підприємствах неухильно знижується. Наприклад, у компанії Grammer (Тахів) працює близько 500 співробітників, понад 20% з яких – іноземці. На підприємстві зазначають, що наразі їм потрібні ще 60 працівників, на яких доведеться чекати ще близько пів року.

Мігранти з Монголії, В'єтнаму, України та інших країн часто вміють розмовляти чеською мовою, тому ми звертаємось до них і допомагаємо переїжджати разом з сім'ями. Але це дуже довготривалий процес, і безліч компаній не мають часу чекати, тому наймають неофіційно,

– пояснює працівник відділу кадрів Grammer Мартін Куржея.

До слова, у Пльзенському краї працює близько 65 тисяч іноземців. Цьогоріч чеська митниця перевірила близько 500 з них – кожен сьомий не мав дозволу на роботу або інших необхідних документів.