100 мільйонів саджанців: у Кенії оголосили офіційний вихідний, щоб посадити дерева

Африканська країна дала громадянам вихідний заради боротьби зі зміною клімату. За цей день кенійці планували висадити 100 мільйонів дерев.

Уряд країни ставить за мету виростити 15 мільярдів дерев за 10 років. Безкоштовні саджанці роздали усім кенійцям, щоб кожен міг долучитися до цього важливого дня.

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Вихідний заради природи

Влада направила у державні розплідники мільйони саджанців. Кожного кенійця закликали посадити принаймні два деревця. Їх роздавали безкоштовно. А головне – уряд оголосив додатковий вихідний по всій країні.

У Кенії запустили мобільний застосунок Jaza Miti, щоб реєструвати кожну рослину: дату посадки, вид та кількість. Додаток також допомагає людям обрати найкращі місцевості для кожного виду дерев. Під вечір 12 листопада у застосунку вже було зареєстровано понад 2 мільйони нових дерев.

Кенійці посадили мільйони дерев у додатковий вихідний / Фото Ken Mungai (BBC)

Водночас екоактивісти розкритикували уряд за те, що нещодавно заборону на вирубку державних лісів було скасовано. Міністерка навколишнього середовища Кенії Соіпан Туя пояснила, що під вирубку потрапили лише ті ліси, які вирощені з комерційною метою. Це близько 5% від загальної площі. Вона наполягала, що це необхідно зробити для задоволення попиту на деревину та створення робочих місць.

Влада Кенії сподівається, що до кінця сезону дощів жителі країни висадять до 500 мільйонів нових дерев. До ініціативи долучилися президент Кенії Вільям Руто, весь уряд і армія країни.

В Індії збираються "‎викликати" дощ

Тим часом у Нью-Делі планують вперше штучно "‎викликати" дощ, щоб побороти отруйний смог, який накрив місто. Опади мають покращити ситуацію з критичним рівнем забруднення повітря.

В індійському місті вже скасували навчання в школах та припинили всі будівельні роботи. Найближчим часом планують ввести додаткові обмеження для транспорту. А якщо повітря не очиститься, після 20 листопада можуть спровокувати штучний дощ.

Це можна зробити завдяки йодиду срібла, яким засіюють хмари. Такий метод "‎штучних дощів" вже успішно спрацьовував у Саудівській Аравії, Індонезії, Китаї та Малайзії.