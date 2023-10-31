Одна з найдавніших держав Європи та колиска західної цивілізації, яка славиться своєю красою, райськими островами, тисячолітніми пам'ятниками та жвавими прибережними містами, закликає цифрових кочівників приїздити. Програму для них уже запустили.

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Греція просуває візи для цифрових кочівників

Минулого року Греція офіційно запустила цифрову кочову візу, що дозволяє неєвропейським кочівникам переселятися до країни за чіткішим і безпечнішим міграційним маршрутом.

Для подання на візу знадобиться стандартний пакет документів з договором, що підтверджує віддалену роботу, та довідкою про доходи, яка підтверджує зарплату на рівні 3 500 євро на місяць.

Візи видають на різні терміни, можна отримати на рік чи більше. З грецьким DNV особа може перебувати в країні довше 90 днів із будь-якого 180-денного періоду, якщо віза дійсна та людину не зв'язують правила в'їзду чи виїзду з Шенгенської зони, а також дозвіл на в'їзд, що стосуватиметься туристів.

Греція – зручна країна для цифрових кочівників. Там високий рівень життя та суспільної безпеки, порівняно низькі ціни та гарна погода майже весь рік.

Наразі в Греції іноземцям було видано 1 693 DNV, що робить її дуже затребуваним місцем для дистанційної роботи в Європі.

Греція просуває візи для цифрових кочівників / Фото UnSplash

10 найкращих країн для дистанційної роботи

ТОП-10 країн для віддалених працівників виявилися досить дорогими. Всі вони розташовані в Європі і є доволі популярними не лише для цифрових кочівників, а й для туристів.

Цікаво, що в цьому списку переважають країни Західної та Північної Європи, де рівень життя високий, а ціни на житло, транспорт, харчування та інші послуги зовсім не низькі.

Данія, яка славиться своїм високим рівнем життя, стала лідером у світі для віддалених працівників. Це підтверджують результати нового дослідження Global Remote Work Index. Які ще країни увійшли до рейтингу – дізнаєтесь за посиланням.