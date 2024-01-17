Система вже працює. Отримати всі документи можна онлайн, без посередників та відвідування посольств.

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Кенія скасовує візи для туристів

Це рішення, оголошене президентом Вільямом Руто, ґрунтується на прагненні країни прийняти глобалізацію та відкрити свої кордони для стимулювання соціально-економічного розвитку.

З січня 2024 року Кенія стане безвізовою країною. Жодній людині з будь-якого куточка земної кулі більше не потрібно буде нести тягар подачі заявки на отримання візи, щоб приїхати до Кенії,

— каже Руто.

Мета програми – зробити подорожі до Кенії доступнішими та простішими. Отримати всі документи можна онлайн, без посередників та відвідування посольств.

Тож тепер для в'їзду до Кенії буде потрібен лише дозвіл. Отримати його можна і за 3 дні до поїздки (але бажано пізніше). Все, що потрібно зробити – заповнити форму на сайті та сплатити збір. Останній – лише 30 доларів.

Кенія скасовує візи для туристів / Фото Unsplash

Слід зауважити, ETA дозволяє залишатися у Кенії до 90 днів. Після закінчення терміну можна виїхати з країни та отримати новий дозвіл.

Зверніть увагу: Болгарія та Румунія почнуть видавати шенгенські візи. За планом, країни мають розпочати оформлення своїх "‎шенгенів" вже у квітні.

Перу збирається ввести візи для "цифрових кочівників"

Перу оголосила про плани запровадити цифрову кочову візу. Це дозволить віддаленим працівникам перебувати в країні 365 днів з можливістю продовження. Наразі громадяни ЄС можуть подорожувати до Перу за 183-денною туристичною візою.

Метою нової схеми є залучення міжнародних професіоналів до Перу, сподіваючись, що вони сприятимуть розвитку економіки країни через туризм і послуги, одночасно підтримуючи культурний обмін. Влада розраховує, що деякі відвідувачі залишаться в країні та продовжать бізнес, оновивши візу.

Подробиць наразі небагато. Відомо, що візи оформлятимуть на рік (ймовірно, з можливістю продовження). Потрібно підтвердити наявність віддаленої роботи. Фінансові пороги поки що не визначили. Віза стане доступною після того, як зміни до Закону про міграцію країни будуть врегульовані та опубліковані.