Так, влада міста Кельце з населенням у 206 тисяч осіб, планує підготувати до кінця 2022 року майже півтора десятка квартир для біженців з України. Житло надаватимуть українцям, які змушені були покинути свою країну через повномасштабну російсько-українську війну.

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У польському Кельце надаватимуть українцям безкоштовне житло

Відомо, що така ініціатива буде реалізована в рамках програми "Świętokrzyskie dla Ukrainy". А готові квартири будуть передані громадянам України в першому кварталі 2023 року.

Мовиться про 14 муніципальних квартир, які попередньо мають підготовити та створити у них належні умови для проживання. Відтак, на сьогодні триває тендерна процедура, під час якої будуть обрані підрядники для ремонтних робіт. Про це повідомила заступниця директора Муніципального центру допомоги сім’ї (MOPR) у Кельце Катажина Вуйцік.