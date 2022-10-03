Так, власти города Кельце с населением в 206 тысяч человек планируют подготовить к концу 2022 года почти полтора десятка квартир для беженцев из Украины. Жилье будут предоставлять украинцам, вынужденным покинуть свою страну из-за полномасштабной российско-украинской войны.

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В польском Кельце будут предоставлять украинцам бесплатное жилье

Известно, что подобная инициатива будет реализована в рамках программы "Świętokrzyskie dla Ukrainy". А готовые квартиры будут переданы гражданам Украины в первом квартале 2023 года.