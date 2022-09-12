Скористатися ними можна, якщо оформити відповідний документ. Він може бути в пластиковому або електронному вигляді в додатку mObywatel.

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Власники такої картки можуть отримувати послуги та товари за зниженими цінами на території всієї Польщі. В цій програмі беруть участь такі мережі супермаркетів, як Biedronka чи Lidl, культурні заклади, транспортні установи, АЗС тощо. Дізнатись про це можна за наявністю наліпки "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" на стінах або склі будівель.

Хто може оформити Карту великої родини

Відповідно до закону про Karta Dużej Rodziny, отримати її можуть сім'ї, які мають 3-х дітей і більше, якщо вони:

громадяни Польщі;

громадяни країн ЄС, Швейцарської конфедерації чи країн, що належать до європейської зони вільної торгівлі;

іноземці, що живуть у Польщі на підставі дозволу на постійне перебування, є довготерміновими резидентами ЄС або мають дозвіл на постійне перебування на підставі закону про іноземців;

іноземці, що мають дозвіл на підставі возз'єднання з родиною, чи мають статус біженця.

Увага! Українці-батьки, які мають статус біженця, можуть оформити картку як на себе, так і на своїх неповнолітніх дітей. Втім, українці зі статусом тимчасового захисту не зможуть отримати Карту великої родини.

Як оформити документ

Необхідно зайти на офіційну сторінку та заповнити формуляр.

У ньому треба вказати дані батьків: ім'я, прізвище, номер PESEL, дату народження, серію і номер документа, що підтверджує особу та адресу проживання. Також слід зазначити дані всіх членів багатодітної сім'ї та уточнити, кого стосується ця інформація.

Заявку можна подати особисто в уряді ґміни за місцем проживання або не виходячи з дому на порталі empatia.mpips.gov.pl.

Термін розгляду заяви – впродовж 30 днів. Якщо її схвалюють, то родина отримує картки на кожну особу безплатно.