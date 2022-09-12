Воспользоваться ими можно при оформлении соответствующего документа. Он может быть в пластиковом или электронном виде в приложении mObywatel.

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Владельцы такой карты могут получать услуги и товары по сниженным ценам на территории всей Польши. В этой программе принимают участие такие сети супермаркетов, как Biedronka или Lidl, культурные заведения, транспортные учреждения, АЗС и т.д. Узнать об этом можно по наличию наклейки "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" на стенах или стеклах зданий.

Кто может оформить Карту большой семьи

Согласно закону о Karta Dużej Rodziny, получить ее могут семьи, имеющие 3-х детей и более, если они:

граждане Польши;

граждане стран ЕС, Швейцарской конфедерации или стран, относящихся к европейской зоне свободной торговли;

иностранцы, проживающие в Польше на основании разрешения на постоянное пребывание, являются долгосрочными резидентами ЕС или имеют разрешение на постоянное пребывание на основании закона об иностранцах;

иностранцы, имеющие разрешение на основании воссоединения с семьей, имеют статус беженца.

Внимание! Украинцы-родители, имеющие статус беженца, могут оформить карточку как на себя, так и на своих несовершеннолетних детей. Впрочем, украинцы со статусом временной защиты не смогут получить Карту большой семьи.

Как оформить документ

Необходимо войти на официальную страницу и заполнить формуляр.

В нем следует указать данные родителей: имя, фамилию, номер PESEL, дату рождения, серию и номер документа, подтверждающего личность и адрес проживания. Также следует указать данные всех членов многодетной семьи и уточнить, кого касается эта информация.

Заявку можно подать лично в правительстве гмины по месту жительства или не выходя из дома на портале empatia.mpips.gov.pl.

Срок рассмотрения заявления – 30 дней. Если его одобряют, то семья получает карточки на каждого человека бесплатно.