Втім, існує чимало нюансів, про які варто знати перш ніж оформлювати заяву. Приміром, визначитися з видом необхідного документу та ознайомитися з нюансами щодо його подання.

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Тож що таке карта тимчасового побиту (karta czasowego pobytu), у чому її особливості та що потрібно знати про підстави для її отримання у 2024 році, розповідає міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo.

Карта побиту: що це таке і які види існують

Карта побиту – це документ, який надає українцям право на тимчасове або постійне проживання в Польщі. Крім того, він засвідчує легальний статус перебування в країні та гарантує доступ до низки важливих послуг, включаючи працевлаштування, освіту, соціальну та медичну допомогу.

Також карта побиту дозволяє перетинати кордон держави без необхідності оформлювати візу.

Цей документ містить інформацію, яка підтверджує особу іноземця, зокрема:

фото,

анкетні та біометричні дані,

адресу реєстрації місця проживання,

номер PESEL,

умови доступу до ринку праці.

Карта побиту для українців в Польщі / Фото migrantlife

Усього у Польщі існує три види карт побиту:

карта тимчасового побиту. Зазвичай такий дозвіл видають строком від 1 до 3 років з можливістю багаторазового пролонгування; карта сталого побиту. Дозвіл видають на необмежений термін. При цьому саму картку слід оновлювати раз на 10 років; карта довготермінового резидента ЄС. Дозвіл на необмежений термін, але раз на 5 років треба заміняти саму картку.

Слід зауважити, що українці мають право отримати кожну із вищеперелічених карт побиту. Втім, найпопулярнішим варіантом серед переселенців залишається варіант тимчасового перебування. Це пояснюється, зокрема, тим, що для отримання цієї карти не потрібно складати іспит з польської мови, доводити наявність польського коріння чи мати роботу високої кваліфікації.

Українці у Польщі мають право отримати карту побиту / Фото Unsplash

Які підстави для отримання карти тимчасового побиту

Усі громадяни України зі статусом UKR, які приїхали в Польщу після 24 лютого 2022 року, мають право подавати документи на карту побиту. Важливо, що чекати 9 місяців, як це було колись, більше не доведеться.

Водночас важливо врахувати, що підставами для отримання документа можуть бути або робота, або господарська діяльність на території країни. Інші підстави українці зі статусом UKR наразі використовувати не можуть.

Для осіб, які проживали на території Польщі до 24 лютого 2022 року, ці підстави дещо інші. До них відносяться:

робота в межах країни (потрібно надати чинний робочий контракт та дозвіл на працевлаштування);

(потрібно надати чинний робочий контракт та дозвіл на працевлаштування); навчання на стаціонарі (потрібно надати документ, що підтверджує навчання в університеті, поліцеальній школі або довгострокових мовних курсах, в деяких випадках – квитанцію про оплату навчання);

(потрібно надати документ, що підтверджує навчання в університеті, поліцеальній школі або довгострокових мовних курсах, в деяких випадках – квитанцію про оплату навчання); возз'єднання сім'ї ( діти чи подружжя поляків, чи іноземців, які вже мають посвідку на проживання, можуть отримати карту побиту);

діти чи подружжя поляків, чи іноземців, які вже мають посвідку на проживання, можуть отримати карту побиту); відкриття власного бізнесу.

У перспективі, особи, які отримають схвалення, отримають 3-річний легальний дозвіл на проживання в Польщі. Для продовження карти тимчасового побиту необхідно повторно подати всі документи. Рекомендовано надсилати заяву заздалегідь, в ідеалі – за кілька місяців до закінчення терміну дії поточної карти.

Якщо ж підстав для продовження карти немає (звільнення з роботи, відрахування з навчального закладу), обов'язково потрібно написати заяву на відмову від документа.

Особливості оформлення карти побиту

Для того, щоб отримати одну із карт побиту, особа повинна подати необхідні документи до воєводського управління за місцем свого проживання.

Також можна заповнити заявку онлайн на платформі MOS. Після заповнення заявки її слід надрукувати, підписати, додати необхідні документи й відправити у воєводське управління за місцем проживання.

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Пакет документів для отримання карти побиту складається з загального переліку довідок, а також додаткових документів, який залежить від підстав для подачі. Зокрема, потрібно пред’явити:

2 копії анкети-заяви польською мовою;

фото (4 штуки, 3,5х4,5 сантиметра);

2 копії та оригінал закордонного паспорта. Якщо треба продовжити карту – то варто взяти старий документ;

квитанцію про оплату послуги.

Анкету можна заповнити онлайн на сайті InPol або видрукувати. До цього пакету документів треба додати ті, які підтверджують підстави для отримання карти побиту – наприклад, договір на роботу або навчання. Якщо якісь із документів українською мовою – необхідно зробити присяжний переклад.

Важливо: список потрібних документів можна подивитись на офіційному сайті. Та остаточний перелік видадуть під час процедури зняття відбитків пальців. Саме на цей список і радять орієнтуватися українцям.

Як оформити Карту тимчасового побиту в Польщі / Фото Shutterstock

Збір за оформлення карти тимчасового побиту становить 440 злотих. Сплачується у касі держоргану – Уженді, який займатиметься розглядом справи.

Коли можуть відмовити у карті побиту

При оформленні документів завжди можна зіткнутися з відмовами. Проте, знаючи причини, легше запобігти виникненню неприємних ситуацій. Так, завадити отриманню карти може:

подання свідомо неправдивої інформації або підроблених документів;

контракт від роботодавця, який раніше мав порушення по трудовому або податковому законодавству;

порушення кримінальної справи щодо іноземця, а також його перебування в місцях позбавлення волі;

подання заявки за межами Польщі;

відмова заявника надавати відбитки пальців;

не вказаний повний підпис, який має супроводжуватись ім’ям та прізвищем латиницею;

неповністю заповнена заява, недотримання встановлених вимог до фото та відсутність копій.

У разі отримання відмови, іноземцям рекомендують розглянути можливість подачі апеляції, за умови, що вона ґрунтується на законних підставах.

Якщо ж все оформлено згідно з вимогами, то одразу по готовності пластикової карти заявнику надійде повідомлення. Сповіщення означає, що можна брати свій паспорт та звертатися до відповідного воєводського управління для отримання фізичного документа.

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