Карта TIE в Іспанії: що треба знати і як отримати

Українці, які думають, що оформити тимчасовий захист в Іспанії, — це все, що потрібно, то вони помиляються. Дедалі частіше стикаються з питанням необхідності оформлення ще карти TIE.

Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) – основний документ, що засвідчує особу іноземця-резидента на території Іспанії. TIE зобов'язаний отримати будь-який іноземець, який планує легально перебувати в країні понад 6 місяців поспіль.

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Як отримати карту TIE в Іспанії

Насамперед слід попередньо записатися на прийом (взяти сіту) в поліції за посиланням.

Обирати провінцію для відвідування поліції необхідно за місцем проживання. Тобто, не обов'язково це має бути ваше місто, але головне, щоб відділення було в межах провінції, в якій проживаєте.

Наступний крок – прийти в поліцію в обрану дату і за вказаною адресою.

Що оформити TIE в поліції, потрібно:

мати фотографію 32х26;

заповнити і роздрукувати форму Tasa modelo 790 Código 012;

у будь-якому банку заплатити збір 16,08 євро за Tasa modelo 790 Código 012 і мати з собою квитанцію про оплату;

роздрукувати і заповнити форму заявки EX-17;

мати документ, що посвідчує особу, з яким ви подавались на тимчасовий захист;

мати документ про отримання тимчасового захисту – білий аркуш з відбитками пальців та фото.

Коли поліція прийме заяву, ви отримаєте тимчасовий документ, дійсний до видачі пластикової карти TIE. Остання оформлятиметься приблизно 2 – 4 тижні. Забирати її потрібно в тому ж відділенні поліції, в якому подавали заяву.

Слід зауважити, що дізнатися про готовність карти, можна лише зателефонувавши або прийшовши перевірити. Послуги онлайн немає.

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