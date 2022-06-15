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Як отримати карту TIE в Іспанії
Насамперед слід попередньо записатися на прийом (взяти сіту) в поліції за посиланням.
Обирати провінцію для відвідування поліції необхідно за місцем проживання. Тобто, не обов'язково це має бути ваше місто, але головне, щоб відділення було в межах провінції, в якій проживаєте.
Наступний крок – прийти в поліцію в обрану дату і за вказаною адресою.
Що оформити TIE в поліції, потрібно:
- мати фотографію 32х26;
- заповнити і роздрукувати форму Tasa modelo 790 Código 012;
- у будь-якому банку заплатити збір 16,08 євро за Tasa modelo 790 Código 012 і мати з собою квитанцію про оплату;
- роздрукувати і заповнити форму заявки EX-17;
- мати документ, що посвідчує особу, з яким ви подавались на тимчасовий захист;
- мати документ про отримання тимчасового захисту – білий аркуш з відбитками пальців та фото.
Коли поліція прийме заяву, ви отримаєте тимчасовий документ, дійсний до видачі пластикової карти TIE. Остання оформлятиметься приблизно 2 – 4 тижні. Забирати її потрібно в тому ж відділенні поліції, в якому подавали заяву.
Слід зауважити, що дізнатися про готовність карти, можна лише зателефонувавши або прийшовши перевірити. Послуги онлайн немає.
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