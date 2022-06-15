Справка: Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) – основной документ, удостоверяющий личность иностранца-резидента на территории Испании. TIE обязан получить любой иностранец, планирующий легально находиться в стране более 6 месяцев подряд.

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Как получить карту TIE в Испании

В первую очередь следует предварительно записаться на прием (взять ситу) в полицию по ссылке.

Выбирать провинцию для посещения полиции необходимо по месту жительства. То есть, не обязательно это должен быть ваш город, но главное, чтобы отделение было в пределах провинции, где проживаете.

Следующий шаг – прийти в полицию в выбранную дату и по указанному адресу.

Чтобы оформить TIE в полиции, необходимо:

иметь фотографию 32х26;

заполнить и распечатать форму Tasa modelo 790 Código 012;

в любом банке заплатить сбор 16,08 евро за Tasa modelo 790 Código 012 и иметь с собой квитанцию ​​об оплате;

распечатать и заполнить форму заявки EX-17;

иметь документ, удостоверяющий личность, с которым вы подавались на временную защиту;

иметь документ о временной защите – белый лист с отпечатками пальцев и фото.

Когда полиция примет заявление, вы получите временный документ, действительный до выдачи пластиковой карты TIE. Последняя будет оформляться примерно 2 – 4 недели. Забирать ее нужно в том же отделении полиции, где подавали заявление.

Следует заметить, что узнать о готовности карты можно только позвонив или придя проверить. Услуги онлайн нет.

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