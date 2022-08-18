росіянам масово відмовляють в оформленні карти побиту в Польщі

Тенденція серед країн Європи посилати росіян слідом за російським кораблем набирає обертів. Так, у Польщі масово відмовляють громадянам росії в отриманні посвідок на проживання.

Насамперед мовиться про північ Польщі. За даними Управлінням Поморського воєводства в Гданську, з 24 лютого 78 росіян отримали негативну відповідь на свою заявку до влади щодо отримання тимчасового дозволу на проживання або дозволу офіційно влаштовуватися на роботу.

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До того ж фахівці вважають, що варто очікувати ще більше відмов росіянам в оформленні карти побиту. Річ у тому, що за останні пів року було подано майже 550 заявок. А більшість з цих справ ще можуть перебувати на стадії розгляду.

Масово ухвалюючи негативні рішення щодо оформлення громадянам росії карти побуту, польські чиновники керуються положенням у законі про іноземців від 2013 року. Воно передбачає відмову на тимчасове перебування з міркування безпеки, якщо бути тчнішими – "коли того вимагають міркування оборони чи безпеки країни, захисту безпеки і громадського порядку, або зобов'язання, що випливають з ратифікованих міжнародних угод".

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