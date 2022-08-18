В первую очередь говорится о севере Польши. По данным Управлением Поморского воеводства в Гданьске, с 24 февраля 78 россиян получили отрицательный ответ на свою заявку к власти о получении временного вида на жительство или разрешения официально устраиваться на работу.

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К тому же специалисты считают, что стоит ожидать еще больше отказов россиянам в оформлении карты побыту. Дело в том, что за последние полгода было подано около 550 заявок. Большинство же из этих дел еще могут находиться еще на стадии рассмотрения.

Массово принимая негативные решения по оформлению гражданам россии карты побыту, польские чиновники руководствуются положением в законе об иностранцах от 2013 года. Оно предусматривает отказ на временное пребывание по соображению безопасности , если быть более точными – "когда того требуют соображения обороны или безопасности страны, защиты безопасности и общественного порядка или обязательства, вытекающие из ратифицированных международных соглашений".