Карантин у Чехії: які нові правила набули чинності

Уряд країни 26 січня змінив правила тестування на коронавірус та відбування самоізоляції. Сьогодні, 31 січня, вони набули сили.

Працівників підприємств продовжують тестувати на коронавірус двічі на тиждень, а тестування у школах відбувається раз на тиждень, щопонеділка. Міністр охорони здоров'я Властиміл Валек припустив, що з середини лютого цю практику можуть припинити, якщо епідемічна ситуація дозволятиме.

Цікаво Як змінюється ринок грошових переказів: експерт назвав ключові фінансові тренди

Що змінилося

З 31 січня після позитивного ПЛР-тесту на коронавірус жителям Чехії вже не потрібно буде протягом 30 днів проходити тестування на роботі або в школі або вирушати знову на карантин після ризикованого контакту з інфікованою людиною.

Проходження підтверджувального ПЛР-тесту не є обов'язковим. Проте, за інформацією МОЗ, з другої половини січня приблизно 57 000 людей у Чехії, які отримали позитивний результат антигенного тесту, пройшли ПЛР-тестування. У цьому випадку після отримання негативного результату карантин закінчується і співробітник отримує офіційну довідку про хворобу, що не відбувається під час антигенного тестування.

Наразі, якщо у працівника на роботі виявлять позитивний результат антигенного тесту на COVID-19, то він автоматично відправиться на п'ятиденний карантин. Після закінчення самоізоляції людині повторно проводитимуть тестування на місці праці.

COVID-19 в Чехії

З початку пандемії у Чехії зафіксовано 2,99 мільйона випадків зараження коронавірусом.

Померло від ускладнень, спричинених вірусом, 37 184 осіб.

У країні вакцинувалися 63,4% жителів. Всього введено 17 мільйонів доз вакцин.

Вас може зацікавити сюжет про те, хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео