Капуста з м'ясом, але без картоплі: що жителі Швеції їдять на Різдво

Різдвяний стіл у кожній країні має свої особливості. Поки українці смакують пампухами та варениками, жителі Швеції готують свої традиційні страви.

На Різдво заведено готувати багато їжі. Тому у цей святковий день столи жителів Швеції, як правило, переповнені смачними стравами.

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Що їдять жителі Швеції на Різдво

Традиційно на шведському різдвяному столі відсутня картопля. Це пов'язано з тим, що у країні цей продукт появився доволі пізно – після 1 700 року. Зате шведи завжди подають:

капусту (kål);

(kål); рибу (fisk);

(fisk); м'ясо (kött).

М'ясним стравам присвячують особливу увагу. Зокрема, святкове застілля не обходиться без м'ясних тефтелей (köttbullar).

Відносно новою харчовою традицією вважається шинка (skinka). До 1 700 року на Різдво цей продукт не подавали. Але зараз шинка дедалі частіше появляється на святкових столах.

З солодощів найбільш популярним у Швеції є імбирне печиво (pepparkakor), яке готують з додаванням великої кількості прянощів та меду.

Запивати ці смачні страви заведено глінтвейном (glögg). Цікаво, що шведи здебільшого купують готовий напій, а не готують його самотужки.

Нагадуємо, що жителі Швеції святкуватимуть Різдво вже цієї суботи, 25 грудня.

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