Економія чи пастка: туристи розповіли всю правду про капсульні готелі

Соло-туризм набирає обертів по цілому світу. Однією з найбільших витрат для людей, які мандруть наодинці, є оренда помешкання. Бо з компанією набагато легше та дешевше поселитися у затишній квартирі або навіть готелі. Тому популярності набирають капсульні готелі.

Упродовж багатьох років чудовим бюджетним варіантом для мандрівників були хостели. Водночас останнім часом ціна на ночівлю там зросла. Тревел-експерти зауважують, що станом на 2024 рік поселитися в хостелі та орендувати номер у готелі економкласу коштуватиме майже однаково.

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Капсульні готелі набирають популярності

Тому соло-мандрівники, які хочуть заощадити, все частіше обирають капсульні готелі. Нерідко вони розташовані на території вокзалів або аеропортів. Все для того, щоб мандрівники могли відпочити перед дорогою або після неї. Варто зауважити, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну капсульний готель діяв на території аеропорту "Бориспіль".

Мандрівники позитивно оцінюють досвід життя у капсульних готелях. Зауважують, що насправді там – набагато більше приватності, аніж у хостелі. Водночас, якщо налаштуєшся на спілкування, можеш зустріти не лише співрозмовників, але й, можливо, добрих друзів. Комунікація у капсульних готелях виходить на новий рівень.

Тревел-блогер Сем Сірс виділив головні плюси та мінуси капсульних готелів. Серед плюсів: бюджетна ціна, легкість бронювання, зручність та вигідне розташування. Головні мінуси – переважно нестабільний Wi-Fi та проблеми з розетками.