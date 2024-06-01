На протяжении многих лет отличным бюджетным вариантом для путешественников были хостелы. В то же время в последнее время цена на ночлег там выросла. Тревел-эксперты отмечают, что по состоянию на 2024 год поселиться в хостеле и арендовать номер в отеле экономкласса будет стоить почти одинаково.

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Капсульные отели набирают популярность

Поэтому соло-путешественники, которые хотят сэкономить, все чаще выбирают капсульные отели. Нередко они расположены на территории вокзалов или аэропортов. Все для того, чтобы путешественники могли отдохнуть перед дорогой или после нее. Стоит заметить, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину капсульный отель действовал на территории аэропорта "Борисполь".

Путешественники положительно оценивают опыт жизни в капсульных отелях. Замечают, что на самом деле там – гораздо больше приватности, чем в хостеле. В то же время, если настроишься на общение, можешь встретить не только собеседников, но и, возможно, хороших друзей. Коммуникация в капсульных отелях выходит на новый уровень.

Тревел-блогер Сэм Сирс выделил главные плюсы и минусы капсульных отелей. Среди плюсов: бюджетная цена, легкость бронирования, удобство и выгодное расположение. Главные минусы – преимущественно нестабильный Wi-Fi и проблемы с розетками.