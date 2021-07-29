Канадські кінозірки, про українське походження яких знають не всі

У Канаді перебуває одна з найбільших українських діаспор. Відтак, серед людей з українським корінням є чимало канадських та світових знаменитостей. Деяких акторів, про які йтиметься далі, ви точно бачили у відомих фільмах та серіалах.

Усі ці люди – надзвичайно успішні у своїй сфері. Вони є номінантами премії "Еммі" та "Золотий глобус". А імена кількох з них зазначені на Голлівудській алеї слави.

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Кетрін Винник

Серіал "Вікінги" є надзвичайно популярним. Найбільше у ньому прославилися двоє головних героїв – Рагнар Лодброк, якого грав австралієць Тревіс Фіммел, та Лагерті, дружина Рагнара, яку зіграла канадка українського походження Кетрін Винник. За цю роль вона шість разів потрапляла в номінації найкращої акторки.

За прізвищем акторки неважко здогадатися, що вона має стосунок до України. Кетрін народилася 17 грудня 1977 року в Етобіко, провінція Онтаріо, в сім'ї Романа та Лесі Винницьких. Обоє батьків знаменитості походять з Галичини.

Що вражає, дідо Кетрін був січовим стрільцем та одним з засновників і керівників організації колишніх Січових стрільців у Канаді. А її мати входила до управи відділу Конгресу українців Канади в Торонто.

До 8 років Кетрін Винник спілкувалася виключно українською мовою. Вона ходила до української недільної школи імені Цьопи Паліїв та була скаутом організації "Пласт".

Про своє українське походження Кетрін говорить у численних інтерв'ю.

Кетрін Винник у серіалі "Вікінги" / Фото Wallpapersden

Тетяна Маслані

Причетна до України й одна з найвідоміших канадських акторок Тетяна Маслані. Вона – виконавиця головної ролі в серіалі "Чорна сирітка". Має українське, а також австрійське, німецьке, польське та румунське коріння.

Цікаво, що в серіалі "Чорна сирітка" вона грає низку персонажів. І одним з них є Хелена з України.

Тетяна Маслані в серіалі "Чорна сирітка" / Скриншот з відео

Вільям Шатнер і Леонард Німой

Капітана Ентерпрайза впізнає кожен, хто бачив "Зоряний шлях". Його зіграв Вільям Шатнер, громадянин Канади, предки якого були євреями-емігрантами з території сучасної України.

Також одну з основних ролей у цьому фільмі виконав ще один представник єврейства з українським корінням – американець Леонард Німой, який зіграв Спока. Батьки цього актора були родом з Ізяслава на Хмельниччині.

Вільям Шатнер і Леонард Німой були добрими друзями. Після смерті Леонарда Вільям написав про нього книгу.

Вільям Шатнер і Леонард Німой в фільмі "Зоряний шлях" / Скриншот з відео