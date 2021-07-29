Все эти люди – очень успешные в своей сфере. Они являются номинантами премии "Эмми" и "Золотой глобус". А имена нескольких из них указаны на Голливудской аллее славы.

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Кэтрин Винник

Сериал "Викинги" чрезвычайно популярный . Больше всего в нем прославились два главных героя – Рагнар Лодброк, которого играл австралиец Тревис Фиммел, и Лагерта, жена Рагнара, которую сыграла канадка украинского происхождения Кэтрин Винник. За эту роль она шесть раз попадала в номинации лучшей актрисы.

По фамилии актрисы нетрудно догадаться, что она имеет отношение к Украине. Кэтрин родилась 17 декабря 1977 года в Этобико, провинция Онтарио, в семье Романа и Леси Винницких. Оба родителя знаменитости родом из Галичины.

Что поражает, дед Кэтрин был сечевым стрельцом и одним из основателей и руководителей организации бывших Сечевых стрельцов в Канаде. А ее мать входила в управу отдела Конгресса украинцев Канады в Торонто.

До 8 лет Кэтрин Винник общалась исключительно на украинском языке. Она ходила в украинскую воскресную школу имени Цьопа Палиив и была скаутом организации "Пласт".

О своем украинском происхождении Кэтрин говорит в многочисленных интервью.

Кэтрин Винник в сериале "Викинги" / Фото Wallpapersden

Татьяна Маслани

Причастна к Украине и одна из самых известных канадских актрис Татьяна Маслани. Она – исполнительница главной роли в сериале "Черная сиротка". Имеет украинское, а также австрийское, немецкое, польское и румынское происхождения.

Интересно, что в сериале "Черная сиротка" она играет ряд персонажей. И одним из них является Хелена из Украины.

Татьяна Маслани в сериале "Черная сиротка" / Скриншот с видео

Уильям Шатнер и Леонард Нимой

Капитана Энтерпрайза узнает каждый, кто видел "Звездный путь". Его сыграл Уильям Шатнер, гражданин Канады, предки которого были евреями-эмигрантами с территории современной Украины.

Также одну из главных ролей в этом фильме исполнил еще один представитель еврейства с украинскими корнями – американец Леонард Нимой, сыгравший Спока. Родители этого актера были родом из Изяслава Хмельницкой области.

Уильям Шатнер и Леонард Нимой были хорошими друзьями. После смерти Леонарда Уильям написал о нем книгу.