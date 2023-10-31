Реаліті-шоу під час перельоту: авіакомпанія придумала атракціон для пасажирів

Канадська авіакомпанія вигадала цікаву розвагу для пасажирів під час перельоту. Вони встановили зовнішні камери, щоб показати мандрівникам зліт та посадку в режимі реального часу.

Це буде справжнє реаліті-шоу на борту літака. Кожен пасажир на своєму моніторі, вмонтованому у спинку крісла, зможе стежити за тим, що відбувається за бортом.

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Стежити за польотом у реальному часі

Авіакомпанія Air Canada вперше встановила зовнішні камери на своєму літаку. Їхній сигнал підключили до розважальної системи у салоні. Тепер зображення із зовнішніх камер буде доступне пасажирам на персональних моніторах. Зазвичай на них дивляться фільми або грають в ігри, але тепер можна буде обрати і таку незвичайну трансляцію.

Зовнішні камери розмістили на нижній та хвостовій частині літака. Тож пасажири зможуть обрати, який ракурс їм більше до вподоби.

Вид із зовнішньої камери літака Airbus A321 / Фото Air Canada

Air Canada встановила ці камери на свій 20-річний вузькофюзеляжний літак Airbus A321. Авіаперевізник стверджує, що повністю модернізував його.

Крім оновлення з камерами, борт отримав нові крісла з вбудованими розетками, вдосконалену розважальну систему, розширені полиці для ручної поклажі та покращену швидкість інтернету. Словом, про комфорт пасажирів Airbus A321 подбали як слід.

Air Canada планує провести таке ж оновлення для ще 14 літаків Airbus A321 та 8 літаків A320. Більшість із них вже приблизно 20 років в небі. Модернізація розпочнеться восени і триватиме до 2025 року.

Місце біля вікна в літаку стає ще привабливішим

Американська авіакомпанія United Airlines збирається впровадити новаторський підхід до процедури посадки. Його мета – значно скоротити час, потрібний для того, щоб всі пасажири опинилися на своїх місцях.

За прогнозом аналітиків, ця ініціатива дозволить зменшити час посадки до двох хвилин. Сенс такий: пасажирів економкласу розподіляють в чергу за місцями. Першими на борт літака впускають тих, хто обрав місця біля вікна, наступними – центральні, а останніми – місця біля проходу.

Таким чином, місце біля вікна стане ще більш популярним завдяки цій новій політиці авіакомпанії.