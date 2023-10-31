Это будет настоящее реалити-шоу на борту самолета. Каждый пассажир на своем мониторе, вмонтированном в спинку кресла, сможет следить за происходящим за бортом.

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Следить за полетом в реальном времени

Авиакомпания Air Canada впервые установила внешние камеры на своем самолете. Их сигнал подключили к развлекательной системе в салоне. Теперь изображение с внешних камер будет доступно пассажирам на персональных мониторах. Обычно на них смотрят фильмы или играют в игры, но теперь можно будет выбрать и такую необычную трансляцию.

Наружные камеры разместили на нижней и хвостовой части самолета. Так что пассажиры смогут выбрать, какой ракурс им больше нравится.

Вид с наружной камеры самолета Airbus A321 / Фото Air Canada

Air Canada установила эти камеры на свой 20-летний узкофюзеляжный самолет Airbus A321. Авиаперевозчик утверждает, что полностью его модернизировал.

Кроме обновления с камерами, борт получил новые кресла со встроенными розетками, усовершенствованную развлекательную систему, расширенные полки для ручной клади и улучшенную скорость интернета. Словом, о комфорте пассажиров Airbus A321 позаботились как следует.

Air Canada планирует провести такое же обновление для еще 14 самолетов Airbus A321 и 8 самолетов A320. Большинство из них уже около 20 лет в небе. Модернизация начнется осенью и продлится до 2025 года.

Место у окна в самолете становится еще более привлекательным

Американская авиакомпания United Airlines собирается внедрить новаторский подход к процедуре посадки. Его цель – значительно сократить время, необходимое для того, чтобы все пассажиры оказались на своих местах.

По прогнозу аналитиков, эта инициатива позволит снизить время посадки до двух минут. Смысл таков: пассажиров эконом-класса распределяют в очередь по местам. Первыми на борт самолета впускают тех, кто выбрал места у окна, дальше – центральные, а последними – места у прохода.

Таким образом, место у окна станет еще популярным благодаря этой новой политике авиакомпании.