Так, центральними вулицями Едмонтона, столиці канадської провінції Альберта, пройшов велозабіг та хода на підтримку України. Цікаво, що маршрут проклали таким чином, аби у підсумку утворився Герб України.

І ще Як віддати дитину в польську школу або продовжити навчання за українською програмою за кордоном

Захід присвятили Дню Незалежності та захисниками, які мужньо стоять на обороні незалежності та свободи українського народу.

Велосипедисти фінішували біля будівлі парламенту провінції Альберта. Там до до учасників з короткою промовою звернувся генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко. Примітно, що він також особисто взяв участь в дійстві.



Велопробіг в Канаді / Фото facebook



Учасники велопробігу утворили Герб України / Фото facebook