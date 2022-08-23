Так, по центральным улицам Эдмонтона, столице канадской провинции Альберта, прошел велозабег и шествие в поддержку Украины. Интересно, что маршрут был проложен таким образом, чтобы в итоге образовался Герб Украины.

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Мероприятие посвятили Дню Независимости и защитникам, мужественно стоящим на обороне независимости и свободы украинского народа.

Велосипедисты финишировали у здания парламента провинции Альберта. Там к участникам с короткой речью обратился генеральный консул Украины в Эдмонтоне Александр Данилейко. Примечательно, что он лично принял участие в действе.



Велопробег в Канаде / Фото facebook