Алкогольну продукцію під іменем диктатора та символу тоталітарного режиму Йосипа Сталіна вирішила реалізовувати компанія LCBO з головним офісом у провінції Онтаріо. Однак, після появи на полицях магазинів горілки під таким брендом, численні українсько-канадські громадські організації почали писати звернення, висловлюючи своє обурення.

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На вимогу українців припинити реалізацію цього напою, корпорація вирішила таки зняти горілку з продажу. Конгрес українців у Канаді схвально відреагував на це рішення.

LCBO провело додаткове дослідження цього продукту та дійшло висновку, що назва та етикетка не відповідають нашим стандартам. Stalinskaya Sliver Vodka більше не буде доступною на канадському ринку,

– прокоментував віцепрезидент LCBO з питань збуту Абхай Гарг.

Горілку таки зняли з продажу / Скриншот онлайн-магазину liquorpei.com

До слова, ця горілка румунського походження під брендом вбивці мільйонів людей досі продається у державній алкогольній мережі Канади на острові Принца Едварда.

У Конгресі українців Канади заявили, що надіслали листа керівництву й туди, з вимогою також відмовитись від продажу товару.

Нагадаємо, що згідно з даними останнього перепису населення, близько 1,3 мільйона жителів Канади мають українське коріння.