Алкогольную продукцию под именем диктатора и символа тоталитарного режима Иосифа Сталина решила реализовывать компания LCBO с главным офисом в провинции Онтарио. Однако после появления на прилавках магазинов водки под таким брендом многочисленные украинско-канадские общественные организации начали писать обращения, выражая свое возмущение.

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На требование украинцев прекратить реализацию этого напитка, корпорация решила таки снять водку с продажи. Конгресс украинцев в Канаде одобрительно отреагировал на это решение.

LCBO провело дополнительное исследование этого продукта и пришло к выводу, что название и этикетка не соответствуют нашим стандартам. Stalinskaya Sliver Vodka больше не будет доступна на канадском рынке,

– прокомментировал вице-президент LCBO по вопросам сбыта Абхай Гарг.

Водку таки сняли с продажи / Скриншот онлайн-магазина liquorpei.com

К слову, эта водка румынского происхождения под брендом убийцы миллионов людей до сих пор продается в государственной алкогольной сети Канады на острове Принца Эдварда.

В Конгрессе украинцев Канады заявили, что направили письмо руководству и туда, с требованием также отказаться от продажи товара.

Напомним, что согласно данным последней переписи населения, около 1,3 миллиона жителей Канады имеют украинские корни.