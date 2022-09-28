Влада Канади повідомила, що при в'їзді в країну більше не діятимуть коронавірусні обмеження. Крім цього, канадський уряд скасував вимоги щодо тестування, карантину та ізоляції для всіх, хто прибуває на територію Канади. Нові правила набудуть чинності уже з 1 жовтня 2022 року.

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Які вимоги щодо COVID-19 скасовуються при в'їзді до Канади

мандрівникам більше не потрібно надавати інформацію про стан здоров’я через програму або сайт ArriveCAN;

надавати підтвердження вакцинації;

проходити тестування до або після прибуття;

проходити карантин або ізоляцію, пов’язані з COVID-19;

відстежувати та повідомляти, якщо у них з’являться ознаки або симптоми COVID-19 після прибуття до Канади.

Крім цього, Міністерство транспорту Канади скасовує й чинні вимоги щодо поїздок. Починаючи з 1 жовтня 2022 року, мандрівники більше не будуть зобов’язані проходити медичні огляди для подорожей повітряним та залізничним транспортом чи носити маски в літаках та поїздах.