Власти Канады сообщили, что при въезде в страну больше не будут действовать коронавирусные ограничения. Кроме этого, канадское правительство отменило требования по тестированию, карантину и изоляции для всех, кто прибывает на территорию Канады. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2022 года.

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Какие требования к COVID-19 отменяются при въезде в Канаду

путешественникам больше не нужно предоставлять информацию о состоянии здоровья через программу или сайт ArriveCAN;

предоставлять подтверждение вакцинации;

проходить тестирование до или по прибытии;

проходить карантин или изоляцию, связанные с COVID-19;

отслеживать и сообщать, если у них появятся признаки или симптомы COVID-19 по прибытии в Канаду.