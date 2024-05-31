У 2024 році Ізраїль змінив порядок в'їзду для іноземців. Зокрема, запустили сервіс для верифікації ETA-IL. Першими його тестуватимуть громадяни США та Німеччини. Це станеться вже з 1 червня. Тим часом громадяни інших країн, які мають безвіз з Ізраїлем, – вже з серпня.

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Щоб отримати дозвіл ETA-IL на в'їзду до Ізраїлю, людям доведеться подавати заявки. Зокрема, мовиться про поїздки з туристичною та діловою метою.

Наразі Україна та Ізраїль домовилися, що ізраїльська сторона тимчасово не застосовуватиме адміністративний збір для українців за використання сервісу ETA-IL. Рішення буде чинним до 2025 року.

Що варто знати перед поданням заявки

Заявку людям рекомендують подавати щонайменше за 72 години до старту подорожі. Спершу варто зробити це, а вже тоді бронювати готель та купувати квитки. Це дасть гарантію, що ваші гроші просто не "згорять".

Ізраїльська сторона вже попередила, що дозвіл ETA-IL буде дійсний для багаторазової поїздки упродовж двох років від моменту авторизації або до закінчення терміну дії паспорта.