В 2024 году Израиль изменил порядок въезда для иностранцев. В частности, запустили сервис для верификации ETA-IL. Первыми его будут тестировать граждане США и Германии. Это произойдет уже с 1 июня. Между тем граждане других стран, которые имеют безвиз с Израилем, – уже с августа.

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Чтобы получить разрешение ETA-IL на въезд в Израиль, людям придется подавать заявки. В частности, говорится о поездках с туристической и деловой целью.

Сейчас Украина и Израиль договорились, что израильская сторона временно не будет применять административный сбор для украинцев за использование сервиса ETA-IL. Решение будет действовать до 2025 года.

Что стоит знать перед подачей заявки

Заявку людям рекомендуют подавать минимум за 72 часа до старта путешествия. Сначала стоит сделать это, а уже тогда бронировать отель и покупать билеты. Это даст гарантию, что ваши деньги просто не "сгорят".

Израильская сторона уже предупредила, что разрешение ETA-IL будет действителен для многократной поездки в течение двух лет с момента авторизации или до окончания срока действия паспорта.