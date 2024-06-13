Ще одна країна запроваджує електронні дозволи на в'їзд: стали відомі деталі

Щорічно Ізраїль приймає до 4,5 мільйонів туристів. Більшість із цих туристів приїжджає з країн, для в'їзду в Ізраїль яких не потрібна віза, як-от США, Японія чи Європейський Союз.

Але те, як Ізраїль приймає своїх туристів, змінюється. З 2024 року всім відвідувачам перед поїздкою потрібно буде заповнити evisa або електронний дозвіл на подорож (ETA-IL).

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Що таке ETA-IL?

Система ETA-IL – це абсолютно нова схема, запроваджена урядом Ізраїлю. Це допоможе відстежувати туристів, які приїжджають в країну, зберігаючи безпеку для всіх. Мандрівники з країн, звільнених від візового режиму, повинні пред'явити ETA для в'їзду в Ізраїль. З 1 червня у тестовому режимі ETA-IL вже отримують громадяни США та Німеччини. З 1 липня система стане доступною і для громадян інших країн. А з 1 серпня отримання ETA-IL стане обов'язковим. Як отримати? Щоб отримати ETA-IL, все, що потрібно зробити – це заповнити онлайн-форму з основними особистими даними перед відправленням. Потім форму буде переглянуто, і ETA буде надіслано електронною поштою. Подайте заявку онлайн. Будьте готові заплатити невелику плату. Зачекайте до 72 годин на підтвердження. Статус заявки буде надіслано електронною поштою, щойно її буде оброблено. Заявки ETA мають надзвичайно високий рівень схвалення та зазвичай надсилаються електронною поштою протягом кількох днів після подання. Насолодитися перебуванням. Коли ви пред'явите ETA-IL співробітнику імміграційної служби в аеропорту, готові досліджувати абсолютно нову країну. Ця форма дозволу на поїздку набагато швидша, простіша та доступніша за візу.

ETA-IL буде дійсний протягом двох років після його видачі. Після цього потрібно буде подати заявку на інший. Слід додати, що ETA видається лише для короткострокового перебування. Іноземні громадяни можуть відвідувати країну з туристичною або діловою метою, якщо вони є короткостроковими. ETA дозволяє перебувати в Ізраїлі до 3 місяців.

Зауважимо, вперше за багато років Угорщина відновлює програму "Золотих віз". Вона запрацює вже з 1 липня 2024 року. Відтепер іноземці можуть отримати право мешкати на території країни. Щоб це реалізувати, потрібно інвестувати в Угорщину.